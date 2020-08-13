***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 18:14
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 3929939.462 TRY 2,25 Yönetim kurulu üyeleri yarıdan bir fazlasını aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 171070060.538 TRY 97,75 yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868738
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,87
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MSGYO
|4,18
|40.311.337
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,18
|326.373.761
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.191
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.021.547
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|RTALB
|42,98
|754.614.923
|% -9,90
|
|BURCE
|21,62
|10.444.534
|% -9,62
|
|ASELS
|17,59
|1.127.845.955
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.042.364.328
|% 0,84
|
|GUSGR
|5,96
|1.016.803.976
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,99
|1.014.622.802
|% -2,45
|
|THYAO
|11,19
|991.613.605
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,99
|1.014.622.802
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|930.906.374
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,82
|797.849.263
|% -6,62
|
|SKBNK
|1,50
|387.521.055
|% -0,66
|
|ODAS
|2,43
|449.178.764
|% -3,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3249
|% -0,12
|
|Euro
|8,6551
|8,6674
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,5562
|9,6041
|% 0,30
|
|Frank
|8,0131
|8,0614
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|30,90
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,27
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,30
|