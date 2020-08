***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 3929939.462 TRY 2,25 Yönetim kurulu üyeleri yarıdan bir fazlasını aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 171070060.538 TRY 97,75 yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868738BIST