***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 17:00
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TURHAN GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYCAN ANLAMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2018 İcrada Görevli Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
ALPER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944200
BIST
17:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
17:018,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
17:0110,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0480
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
17:01500,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,61
|Açılış
|: 500,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RYSAS
|4,18
|38.030.298
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.240.684
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.665.796
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.190.467
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.488.271
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.629.710
|% -9,86
|
|BERA
|13,06
|160.591.333
|% -7,31
|
|GLRYH
|2,49
|10.486.792
|% -6,39
|
|THYAO
|14,37
|552.992.625
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,86
|527.361.567
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|460.211.489
|% -0,36
|
|FENER
|39,46
|352.700.827
|% 1,70
|
|VAKFN
|12,00
|344.424.642
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,10
|290.380.040
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|230.946.894
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,86
|527.361.567
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|460.211.489
|% -0,36
|
|PETKM
|5,45
|288.167.445
|% 0,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7311
|8,7336
|% 0,29
|
|Euro
|10,4497
|10,4539
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0980
|12,1586
|% 0,06
|
|Frank
|9,4877
|9,5449
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3170
|2,3287
|% 0,08
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,50
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|11,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|9,79
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|4,74
|
|Çeyrek
|799
|818
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,19
|
Seans Raporu
17:01
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 11 kaybederek (% -0.41 ) 1, 242
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DENGE, CASA, TKURU, RYSAS, CMBTN, YAPRK, BAGFS, NIBAS
-
17:12
RYGYO, ISKUR, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
TSGYO, DIRIT, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:12XEUR
EURO serbest piyasada 10.39 liradan (ALIŞ) işlem