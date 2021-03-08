***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.03.2021 18:17
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Ki'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 31 / 12 / 2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Şevket Aykan SÖZÜÇETİN Taner BULAMACI Genel Müdür Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916131
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,2022
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1910
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05416,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,44
|Açılış
|: 416,70
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7217
|7,7342
|% 2,68
|
|Euro
|9,1534
|9,1710
|% 2,13
|
|Sterlin
|10,6245
|10,6778
|% 2,18
|
|Frank
|8,2113
|8,2607
|% 1,90
|
|Riyal
|2,0501
|2,0604
|% 2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-18,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|-0,49
|