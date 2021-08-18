***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 19:37
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30 / 06 / 2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Şevket Aykan SÖZÜÇETİN Taner BULAMACI Genel Müdür Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959129
BIST
15:071.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:078,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:079,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0717
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:07489,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,76
|Açılış
|: 489,42
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:07
|PENTA
|89,85
|11.791.764
|% 16,24
|
|DMSAS
|7,78
|64.818.067
|% 13,25
|
|KTSKR
|52,65
|84.227.845
|% 12,89
|
|DOBUR
|22,92
|2.170.097
|% 12,46
|
|TSGYO
|3,70
|37.951.506
|% 10,12
|
|BRYAT
|382,00
|69.050.018
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,57
|24.138.356
|% -7,20
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.098.289
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|554.947.139
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,76
|443.885.523
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|423.495.799
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|416.613.192
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|367.124.397
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|336.044.783
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|135.161.412
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|173.364.526
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|554.947.139
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,76
|443.885.523
|% -3,48
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5178
|8,5231
|% 0,89
|
|Euro
|9,9786
|9,9866
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6090
|11,6673
|% 0,19
|
|Frank
|9,2514
|9,3071
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2633
|2,2746
|% 0,76
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|12,81
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,19
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
15:07
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15:19ALKIM
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 654, 401 adet işlem
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15:18ATEKS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 420 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.87 ) 1, 549
-
15:16XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 7, 430.00 milyon TL de
-
15:16ALARK
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 485, 812 adet işlem