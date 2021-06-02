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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.06.2021 18:28



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LIDL STIFTUNG & CO.KG.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%56,97
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar

Şirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 24.615.000 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların 2021 yılının Haziran ayından başlayarak düzenli aralıklarla 2022 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939701


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