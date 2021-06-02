***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.06.2021 18:28
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LIDL STIFTUNG & CO.KG.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%56,97
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar
Şirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 24.615.000 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların 2021 yılının Haziran ayından başlayarak düzenli aralıklarla 2022 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939701
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
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|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1231
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0829
|Açılış
|: 10,5700
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|Önceki Kapanış
|: 10,4800
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10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,69
|Açılış
|: 523,56
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7111
|8,7158
|% 1,43
|
|Euro
|10,5724
|10,5809
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,2443
|12,3057
|% 0,86
|
|Frank
|9,5860
|9,6438
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3155
|2,3271
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,25
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:59YESIL
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