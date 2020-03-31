***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 22:15
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
1. Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Cengiz Bucuklar'ın vefatı nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2020 tarih ve 3 sayılı yönetim kurulu toplantısı ile, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Gökhan Gökhan'ın seçilmesi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:
Sn. Mustafa Acar (Komite Başkanı)
Sn. Gökhan Gökhan (Komite Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine:
Sn. Gökhan Gökhan (Komite Üyesi)
Sn. Mustafa Acar (Komite Üyesi)
Sn. Aycan Anlamaz (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine:
Sn. Mustafa Acar (Komite Başkanı)
Sn. Gökhan Gökhan (Komite Üyesi)
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833701
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