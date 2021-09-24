***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.09.2021 18:12
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA.E) payında 27/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/10/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965218
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
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8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0771
|Açılış
|: 10,3500
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|Önceki Kapanış
|: 10,2100
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10,4184
En Düşük
10,2810
18:05498,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,03
|Açılış
|: 498,93
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|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8507
|8,8561
|% 1,08
|
|Euro
|10,3769
|10,3850
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,0795
|12,1401
|% 0,79
|
|Frank
|9,5373
|9,5948
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|8,42
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,22
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,05
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|0,60
|
Seans Raporu
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17:58DESPC
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