***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 10:01
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970100
BIST
11:301.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:309,0230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:3010,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:30512,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,34
|Açılış
|: 512,85
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:30
|LUKSK
|49,50
|9.016.053
|% 10,00
|
|MERIT
|24,56
|28.868.615
|% 6,04
|
|AGESA
|21,92
|3.807.805
|% 5,69
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|RALYH
|4,63
|1.940.568
|% 4,75
|
|PRKAB
|19,17
|4.173.942
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.726.299
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,56
|53.629.163
|% -6,26
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|GARAN
|9,53
|334.044.113
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|265.174.817
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.784.550
|% 0,41
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0207
|9,0230
|% -0,13
|
|Euro
|10,4333
|10,4359
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,2642
|12,3257
|% 0,20
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,55
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|