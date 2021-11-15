***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:02
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977654
BIST
12:331.700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 61,68
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:3310,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:3311,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0124
|Açılış
|: 11,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:33598,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,19
|Açılış
|: 598,78
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|145.795.785
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|AKBNK
|6,96
|1.052.520.654
|% 9,78
|
|ISCTR
|6,98
|786.230.400
|% 9,75
|
|OYLUM
|8,76
|26.516.853
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,83
|76.514.762
|% -8,62
|
|ADESE
|1,13
|328.233.738
|% -7,38
|
|PENTA
|185,70
|10.761.304
|% -4,92
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,08
|1.358.268.002
|% 1,46
|
|PETKM
|7,84
|1.216.535.869
|% 2,48
|
|AKBNK
|6,96
|1.052.520.654
|% 9,78
|
|YKBNK
|3,39
|909.971.536
|% 9,71
|
|SISE
|9,88
|831.987.351
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,23
|391.470.253
|% 6,96
|
|TSKB
|1,69
|529.069.684
|% 6,96
|
|ADESE
|1,13
|328.233.738
|% -7,38
|
|YKBNK
|3,39
|909.971.536
|% 9,71
|
|PETKM
|7,84
|1.216.535.869
|% 2,48
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0014
|10,0045
|% 0,05
|
|Euro
|11,4564
|11,4645
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,3799
|13,4470
|% -0,01
|
|Frank
|10,8200
|10,8852
|% 0,02
|
|Riyal
|2,6587
|2,6720
|% 0,02
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,56
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.950
|4.010
|-12,00
|
|Tam
|3.934
|4.033
|-8,68
|
|Yarım
|1.902
|1.951
|-4,20
|
|Çeyrek
|954
|975
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,90
|