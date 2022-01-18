***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:15
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994921
BIST
17:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -42,66
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.043
17:0513,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1557
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0515,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1207
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:05794,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,40
|Açılış
|: 794,37
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IZTAR
|23,10
|56.535.641
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|81.177.649
|% 9,83
|
|KAPLM
|38,28
|30.825.908
|% 8,94
|
|KUTPO
|100,80
|123.150.808
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.209.021
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,99
|3.120.158.598
|% 0,00
|
|THYAO
|27,46
|2.859.341.428
|% -2,90
|
|KRDMD
|12,27
|2.613.748.938
|% -3,84
|
|YKBNK
|4,07
|2.160.817.729
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,80
|1.604.527.280
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,07
|2.160.817.729
|% 0,99
|
|GARAN
|11,99
|3.120.158.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|551.377.422
|% -1,59
|
|KRDMD
|12,27
|2.613.748.938
|% -3,84
|
|AKBNK
|7,80
|1.604.527.280
|% 0,65
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5789
|13,5899
|% 1,13
|
|Euro
|15,4382
|15,4570
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4215
|18,5138
|% 0,79
|
|Frank
|14,7884
|14,8775
|% 1,04
|
|Riyal
|3,6107
|3,6288
|% 1,14
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,01
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|1,27
|
Seans Raporu
17:03
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