***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 10:46
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995131
BIST
13:411.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:4113,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0840
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:4115,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1367
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
13:41795,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,21
|Açılış
|: 795,67
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
795,78
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:38
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,28
|21.939.986
|% 8,57
|
|CRDFA
|2,70
|36.277.777
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.800.487
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.913.732
|% -9,87
|
|KUTPO
|91,90
|120.019.845
|% -8,83
|
|THYAO
|26,76
|1.980.897.070
|% -0,45
|
|KRDMD
|11,93
|1.804.003.935
|% 0,68
|
|SISE
|13,86
|1.225.180.344
|% -2,26
|
|GARAN
|11,79
|1.194.087.866
|% 2,34
|
|PETKM
|8,81
|1.095.215.036
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,96
|1.090.658.148
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,42
|509.810.972
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,93
|1.804.003.935
|% 0,68
|
|PETKM
|8,81
|1.095.215.036
|% 0,80
|
|TSKB
|1,54
|157.458.961
|% 1,32
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6098
|13,6158
|% 0,64
|
|Euro
|15,4480
|15,4592
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4726
|18,5652
|% 0,75
|
|Frank
|14,7925
|14,8816
|% 0,67
|
|Riyal
|3,6139
|3,6320
|% 0,48
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,59
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|2,11
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,17
|