***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:00
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004346
BIST
14:161.923
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 71,65
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.924
En Düşük
1.866
14:1614,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:1615,7576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0879
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:16864,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,69
|Açılış
|: 864,00
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.646.215
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,85
|113.546.421
|% -7,61
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,64
|578.483.353
|% -3,35
|
|ULUUN
|6,25
|33.405.329
|% -3,25
|
|ARMDA
|61,50
|2.598.331
|% -3,07
|
|THYAO
|26,38
|4.212.102.876
|% 4,35
|
|EREGL
|30,08
|1.533.951.917
|% 3,44
|
|GARAN
|11,36
|843.750.998
|% 3,18
|
|KRDMD
|10,99
|704.033.919
|% 4,17
|
|SASA
|45,08
|681.696.164
|% 7,08
|
|EKGYO
|2,01
|385.243.899
|% 1,01
|
|THYAO
|26,38
|4.212.102.876
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,60
|594.847.105
|% 1,98
|
|KLGYO
|0,85
|113.546.421
|% -7,61
|
|HUNER
|2,77
|343.440.325
|% 4,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0470
|14,0553
|% 0,23
|
|Euro
|15,7177
|15,7576
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,7554
|18,8494
|% 0,23
|
|Frank
|15,1260
|15,2171
|% 0,24
|
|Riyal
|3,7379
|3,7566
|% 0,35
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,89
|
|Altın Gr.
|865
|866
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|-0,05
|
Seans Raporu
14:16
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14:31ALKIM
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14:29EGEEN
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