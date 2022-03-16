***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 10:10
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010771
BIST
10:322.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,98
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.092
10:3214,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
10:3216,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0705
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
10:32907,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,15
|Açılış
|: 907,92
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
903,18
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PKENT
|436,90
|3.043.445
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|10.386.555
|% 9,92
|
|TSPOR
|6,04
|158.487.400
|% 5,41
|
|MIPAZ
|6,36
|8.006.029
|% 5,30
|
|GZNMI
|24,00
|15.007.370
|% 4,62
|
|ORCAY
|23,10
|26.321.334
|% -9,98
|
|PENTA
|319,00
|19.801.253
|% -4,72
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|SONME
|30,50
|394.644
|% -2,87
|
|THYAO
|27,80
|625.935.530
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,68
|468.262.495
|% 1,73
|
|EREGL
|34,54
|258.451.188
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,82
|219.404.054
|% 0,00
|
|FROTO
|277,50
|186.366.064
|% 1,57
|
|ODAS
|1,60
|107.416.541
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,82
|219.404.054
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|77.933.008
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,68
|468.262.495
|% 1,73
|
|TSPOR
|6,04
|158.487.400
|% 5,41
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7185
|14,7265
|% 0,19
|
|Euro
|16,1344
|16,1595
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1401
|19,2360
|% 0,17
|
|Frank
|15,5920
|15,6860
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9114
|3,9310
|% 0,16
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,03
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,30
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,31
|
Seans Raporu
10:32
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866