***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 10:04
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037337
BIST
10:252.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,50
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.503
10:2517,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:2518,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:251.010,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.010,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,67
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UFUK
|67,00
|1.110.592
|% 9,93
|
|PAPIL
|14,94
|46.728.077
|% 8,26
|
|GLRYH
|3,29
|16.952.083
|% 7,87
|
|RTALB
|15,92
|39.027.729
|% 7,64
|
|MEGAP
|6,89
|22.101.583
|% 6,16
|
|TSGYO
|4,45
|2.561.340
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.175.539
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,35
|33.037.847
|% -4,04
|
|ISCTR
|4,65
|135.336.130
|% -3,12
|
|THYAO
|47,12
|543.524.866
|% 0,55
|
|EREGL
|30,60
|296.647.046
|% 0,59
|
|SASA
|44,68
|275.497.157
|% 0,27
|
|SISE
|21,92
|228.113.390
|% -0,09
|
|ASELS
|23,54
|201.248.814
|% 1,12
|
|TSKB
|2,15
|75.290.718
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,44
|47.978.535
|% 4,35
|
|ISCTR
|4,65
|135.336.130
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,58
|108.752.669
|% -0,87
|
|SKBNK
|1,15
|23.917.485
|% -0,86
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2559
|17,2713
|% 0,04
|
|Euro
|18,0995
|18,1171
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,7063
|20,8102
|% 0,24
|
|Frank
|17,2132
|17,3169
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5872
|4,6102
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.713
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.296
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,28
|