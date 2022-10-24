***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:37
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073473
BIST
12:413.977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 42,44
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:4118,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:4118,2932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0373
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:41985,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,45
|Açılış
|: 985,02
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:39
|FENER
|62,15
|365.559.414
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|27.168.064
|% 9,98
|
|BTCIM
|42,76
|33.111.016
|% -9,98
|
|CONSE
|8,32
|639.203.201
|% -8,57
|
|TRCAS
|22,40
|125.282.457
|% -5,56
|
|YAPRK
|48,72
|35.159.217
|% -5,40
|
|ORGE
|22,82
|135.047.443
|% -5,07
|
|THYAO
|99,30
|3.975.241.226
|% 1,38
|
|EREGL
|30,78
|2.456.682.696
|% 4,20
|
|KRDMD
|12,68
|1.926.941.729
|% 2,92
|
|SISE
|32,70
|1.414.642.038
|% 2,19
|
|SASA
|97,25
|1.358.338.568
|% 4,40
|
|EKGYO
|4,67
|1.194.551.832
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,68
|1.926.941.729
|% 2,92
|
|ODAS
|7,71
|1.004.849.936
|% -2,77
|
|TSKB
|2,88
|334.353.701
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,98
|227.330.405
|% 1,02
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6079
|% 0,14
|
|Euro
|18,2844
|18,2958
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,9538
|21,0589
|% 0,06
|
|Frank
|18,4814
|18,5927
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|-1,62
|