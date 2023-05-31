***PENTA* *MERCN* *KLKIM* *ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.05.2023 17:03
***PENTA******MERCN******KLKIM******ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [KLKIM, MERCN, PENTA, ZRGYO]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesi uyarınca, 01.06.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KALEKIM KIMYEVI MADDELER XHARZ 01/06/2023
MERCAN KIMYA XHARZ 01/06/2023
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XHARZ 01/06/2023
ZIRAAT GMYO XHARZ 01/06/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155051
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2312
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1608
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.311,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,00
|Açılış
|: 1.311,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7222
|20,7267
|% 1,13
|
|Euro
|22,1293
|22,1816
|% 0,73
|
|Sterlin
|25,6080
|25,7365
|% 1,26
|
|Frank
|22,6037
|22,7399
|% 0,59
|
|Riyal
|5,5097
|5,5373
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.312
|1.312
|24,56
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.430
|4.581
|25,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.297
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL