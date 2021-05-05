***PENTA* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
05.05.2021 09:24
***PENTA******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Fiyat Tespitine ilikin değerleme raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934548
BIST
10:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.410
10:598,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
10:5910,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
10:59477,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,47
|Açılış
|: 477,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|TSPOR
|2,27
|66.761.908
|% 8,61
|
|DITAS
|16,50
|12.225.585
|% 7,91
|
|MTRKS
|41,38
|73.008.977
|% 7,76
|
|MMCAS
|7,50
|51.360
|% 7,14
|
|VAKFN
|19,17
|37.860.712
|% -10,00
|
|CANTE
|4,67
|241.923.391
|% -9,85
|
|AYEN
|7,60
|22.668.767
|% -9,42
|
|EDIP
|2,55
|3.504.976
|% -8,60
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|EREGL
|19,38
|285.560.406
|% -1,37
|
|CANTE
|4,67
|241.923.391
|% -9,85
|
|KRDMD
|7,69
|236.330.339
|% 0,79
|
|PETKM
|6,93
|233.188.564
|% 0,73
|
|GARAN
|7,24
|200.243.664
|% -0,41
|
|CANTE
|4,67
|241.923.391
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|88.413.425
|% -0,96
|
|PETKM
|6,93
|233.188.564
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,80
|59.337.261
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,69
|236.330.339
|% 0,79
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3590
|8,3626
|% 0,46
|
|Euro
|10,0199
|10,0298
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5697
|11,6277
|% 0,41
|
|Frank
|9,0795
|9,1342
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2200
|2,2311
|% 0,34
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,45
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|2,11
|