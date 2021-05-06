***PENTA* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.05.2021 11:50
***PENTA******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934867
BIST
11:371.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:378,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:3710,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0375
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:37479,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 479,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TKURU
|269,50
|862.431
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|70.611.100
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,39
|36.234.042
|% 9,64
|
|DITAS
|17,50
|10.764.680
|% 9,24
|
|KRDMD
|8,32
|1.876.659.521
|% 7,91
|
|VAKFN
|17,26
|5.566.523
|% -9,96
|
|INTEM
|42,28
|2.209.390
|% -8,05
|
|DERHL
|7,95
|5.997.931
|% -6,47
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|AYEN
|7,10
|24.946.109
|% -6,08
|
|KRDMD
|8,32
|1.876.659.521
|% 7,91
|
|THYAO
|12,85
|487.889.262
|% 1,98
|
|EREGL
|19,57
|440.809.579
|% 0,67
|
|GARAN
|7,31
|374.186.451
|% 0,83
|
|KOZAL
|119,00
|231.009.637
|% 1,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.876.659.521
|% 7,91
|
|YKBNK
|2,09
|107.426.883
|% 0,48
|
|GARAN
|7,31
|374.186.451
|% 0,83
|
|THYAO
|12,85
|487.889.262
|% 1,98
|
|CANTE
|4,39
|165.265.618
|% -6,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3162
|8,3203
|% 0,08
|
|Euro
|10,0236
|10,0330
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,5270
|11,5848
|% -0,01
|
|Frank
|9,1000
|9,1548
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% 0,04
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,88
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|0,20
|