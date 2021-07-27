***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 43.724.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8745 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, SPK'nın ilgili onay yazısı 26 Temmuz 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951920BIST