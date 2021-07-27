***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.07.2021 09:33
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 43.724.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8745 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, SPK'nın ilgili onay yazısı 26 Temmuz 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951920
BIST
10:531.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:538,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:5310,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
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10,1319
En Düşük
10,0796
10:53495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,33
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:53
|IDGYO
|2,32
|13.410.821
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.084.329
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|7.109.792
|% 9,52
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|ARMDA
|50,00
|335.839
|% -4,85
|
|KUTPO
|49,76
|11.643.241
|% -4,77
|
|SANFM
|19,82
|1.544.562
|% -4,53
|
|AVOD
|5,44
|2.451.950
|% -3,72
|
|THYAO
|12,34
|170.993.172
|% 0,24
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|138.312.652
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|SASA
|29,38
|93.351.519
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,24
|82.770.094
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|34.193.108
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,79
|46.738.688
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5678
|8,5713
|% 0,22
|
|Euro
|10,0955
|10,1054
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7782
|11,8372
|% -0,05
|
|Frank
|9,3070
|9,3631
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,74
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,20
|