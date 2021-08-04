***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 43.724.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8745 sayılı izin yazısıyla onaylanmış 3 Ağustos 2021 tarih ve 10379 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954629BIST