***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2021 09:57
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 43.724.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8745 sayılı izin yazısıyla onaylanmış 3 Ağustos 2021 tarih ve 10379 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954629
BIST
11:161.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.420
En Düşük
1.412
11:168,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4559
En Düşük
8,3721
11:169,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9800
En Düşük
9,9750
11:16492,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,24
|Açılış
|: 492,09
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
492,21
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KTSKR
|29,30
|9.764.913
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|28.474.312
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.232.969
|% 9,92
|
|FMIZP
|107,00
|18.220.786
|% 9,91
|
|DAGI
|2,94
|8.799.505
|% 9,70
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|METUR
|5,13
|52.092.989
|% -7,23
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|8,99
|673.215.202
|% 1,47
|
|KRDMD
|7,95
|248.301.821
|% 2,05
|
|AKBNK
|5,42
|244.866.516
|% 1,31
|
|THYAO
|12,70
|173.839.864
|% 0,55
|
|SISE
|7,82
|146.761.072
|% 0,39
|
|GARAN
|8,99
|673.215.202
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,38
|85.261.355
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,81
|91.809.637
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,42
|244.866.516
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,47
|102.816.929
|% 0,41
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4424
|8,4470
|% 0,50
|
|Euro
|10,0128
|10,0180
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7130
|11,7718
|% 0,49
|
|Frank
|9,2843
|9,3402
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2412
|2,2525
|% 0,34
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,34
|
|Altın Gr.
|490
|491
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,34
|
Seans Raporu
11:14
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