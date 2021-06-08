***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051Transferler35.529.223 -35.529.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.360.216 -3.693.518 11.666.698 11.666.698Dönem Karı (Zararı)-3.693.518 -3.693.518 -3.693.518Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.360.216 15.360.216 15.360.216Dönem Sonu Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 94.036.885 13.880.245 37.919.317 -3.693.518 172.780.749 172.780.749Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627Transferler11.108.547 -11.108.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.316.596 15.732.351 46.048.947 46.048.947Dönem Karı (Zararı)15.732.351 15.732.351 15.732.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.316.596 30.316.596 30.316.596Dönem Sonu Bakiyeler31.724.000 -1.022.413 147.498.527 13.880.245 49.027.864 15.732.351 256.840.574 256.840.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.144.174 -21.435.437Dönem Karı (Zararı)15.732.351 -3.693.518Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.732.351 -3.693.518Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.139.003 49.365.338Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.095.861 1.825.502Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler733.077 -223.793Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 733.077 -223.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.380.354 4.908.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.380.354 4.908.355Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.043.584 11.822.006Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-332.396 -64.034Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 20.375.980 11.886.040Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.368.187 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.368.187 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.261.460 3.155.440Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.992.854 27.877.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.117.166 -60.867.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.962.203 70.523.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.522.010 -6.427.903Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-121.682.304 4.497.651Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.350.535 -43.542.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.225.590 -85.917.908Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.754.188 -15.195.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.819.528 -3.840.520Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.410.962 -3.069.705Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)620.476 670.533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-88.257 -92.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-420.653 -156.044Alınan Faiz332.396 64.034FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.106.076 -16.243.457Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.931.430 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.931.430 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-32.831.555 -3.509.646Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.406.066 -1.354.085Ödenen Faiz-19.937.025 -11.379.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.050.159 -37.770.904Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.094.901 2.452.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.955.258 -35.318.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 110.903.277 52.418.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 74.948.019 17.100.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 74.948.019 110.903.277Finansal Yatırımlar8.325.800 7.340.500Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 8.325.800 7.340.500Ticari Alacaklar4,5 1.062.412.102 977.796.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.468.966 11.660.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.059.943.136 966.136.342Diğer Alacaklar4,6 1.910.163 222.758.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 220.318.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.910.163 2.440.415Türev Araçlar2.766.930 0Stoklar7 550.117.452 364.670.645Peşin Ödenmiş Giderler3.321.462 2.241.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar180.195 6.383.049Diğer Dönen Varlıklar5.673.849 896.451ARA TOPLAM1.709.655.972 1.692.991.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.709.655.972 1.692.991.089DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller984.917 868.359Maddi Duran Varlıklar10.961.225 8.385.463Kullanım Hakkı Varlıkları15.512.372 15.001.355Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.634.765 16.639.600Şerefiye16.115.352 14.208.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.519.413 2.431.387Ertelenmiş Vergi Varlığı22.917.156 24.272.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.010.435 65.167.315TOPLAM VARLIKLAR1.778.666.407 1.758.158.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.296.579 8.694.874İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.296.579 8.694.874Banka Kredileri16 0 4.906.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.296.579 3.788.109Ticari Borçlar4,5 839.851.285 628.672.196İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.264.922 1.164.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 838.586.363 627.507.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.788.613 2.326.410Diğer Borçlar4,6 447.939.021 11.251.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 447.939.021 11.133.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 118.733Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.826.569 25.934.595Türev Araçlar0 3.601.257Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.224.304 33.613.816Kısa Vadeli Karşılıklar5.217.074 6.410.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.217.074 6.410.687Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.510.583 16.226.887ARA TOPLAM1.326.654.028 736.732.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.326.654.028 736.732.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.574.157 10.285.053İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.574.157 10.285.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.574.157 10.285.053Diğer Borçlar4,6 174.698.721 790.805.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 174.698.721 790.805.439Uzun Vadeli Karşılıklar9.898.927 9.543.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.898.927 9.543.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.171.805 810.634.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.521.825.833 1.547.366.777ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar256.840.574 210.791.627Ödenmiş Sermaye10 31.724.000 31.724.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.476.114 116.159.518Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Yabancı Para Çevrim Farkları10 147.498.527 117.181.931Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.880.245 13.880.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.027.864 37.919.317Net Dönem Karı veya Zararı15.732.351 11.108.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR256.840.574 210.791.627TOPLAM KAYNAKLAR1.778.666.407 1.758.158.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.265.936.676 775.790.427Satışların Maliyeti11 -1.177.632.075 -716.686.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)88.304.601 59.103.995BRÜT KAR (ZARAR)88.304.601 59.103.995Genel Yönetim Giderleri12 -8.920.036 -6.908.362Pazarlama Giderleri12 -16.578.633 -13.917.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 836.132 1.270.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.709.979 -11.327.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.932.085 28.220.460Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler332.396 64.034FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.264.481 28.284.494Finansman Gelirleri15 4.942.010 4.629.466Finansman Giderleri15 -27.212.680 -33.452.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.993.811 -538.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.261.460 -3.155.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.224.304 -2.155.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.037.156 -999.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.732.351 -3.693.518DÖNEM KARI (ZARARI)15.732.351 -3.693.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.732.351 -3.693.518Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başı Kazanç / (Kayıp) 18 0,50000000 -0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.316.596 15.360.216Yabancı Para Çevrim Farkları30.316.596 15.360.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.316.596 15.360.216TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.048.947 11.666.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.048.947 11.666.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941256BIST