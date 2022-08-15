***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.022.413 -1.022.413 117.181.931 116.159.518 13.880.245 37.919.317 11.108.547 49.027.864 210.791.627 210.791.627Transferler11.108.547 -11.108.547 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.136.710 57.136.710 32.093.002 32.093.002 89.229.712 89.229.712Dönem Karı (Zararı)32.093.002 32.093.002 32.093.002 32.093.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.136.710 57.136.710 57.136.710 57.136.710Sermaye Arttırımı12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.022.413 0 -1.022.413 0 0 0 174.318.641 0 173.296.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 49.027.864 32.093.002 81.120.866 684.021.339 0 684.021.339Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.724.000 372.000.000 -1.170.003 -1.170.003 508.817.284 507.647.281 0 0 0 13.880.245 49.027.864 -19.178.398 29.849.466 967.100.992 967.100.992Transferler0 0 0 0 0 -19.178.398 19.178.398 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.170.236 0 242.170.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.116.487 3.116.487 245.286.723 0 245.286.723Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.116.487 3.116.487 3.116.487 3.116.487Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 242.170.236 242.170.236 0 0 0 0 242.170.236 242.170.236Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.170.003 0 -1.170.003 0 0 0 750.987.520 0 749.817.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 29.849.466 3.116.487 32.965.953 1.212.387.715 0 1.212.387.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.495.727 58.117.428Dönem Karı (Zararı)3.116.487 32.093.002Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler170.564.549 106.035.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.182.497 4.491.947Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.166.211 2.520.043Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.166.211 2.520.043Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.986.924 4.967.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.162.628 4.967.190Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 824.296 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.135.839 35.185.300Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.242.622 -1.220.230Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 61.378.461 36.405.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.252.073 -3.560.677Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.252.073 -3.560.677Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler72.386.283 23.135.165Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 9.095.213Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.454.722 30.201.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.679.541 -35.581.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.785.433 -24.489.950Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler185.728.173 -81.970.112Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.297.690 123.579.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.324.591 -52.700.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.165.924 244.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.158.667 -52.945.433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.001.495 102.547.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.373.864 -6.064.669Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.831.129 -38.404.448Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 2.707.771 39.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI32.441 -57.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.210.181 -1.277.923Alınan Faiz1.242.622 1.220.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.423.970 -49.410.299Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 384.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 384.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.522.572 0Kredilerden Nakit Girişleri39.522.572 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.257.701Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.257.701İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.980.560 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -380.856.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.543.706 -2.731.743Ödenen Faiz-59.383.396 -44.564.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.887.256 8.649.436Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.547.952 -3.302.828NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.339.304 5.346.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.823.827 110.903.277DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.484.523 116.249.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 75.484.523 99.823.827Finansal Yatırımlar16.661.400 13.329.000Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 16.661.400 13.329.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar2.057.542.511 1.469.214.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.000.569 4.875.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.053.541.942 1.464.338.976Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar198.220 504.316İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198.220 504.316Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar454.290 4.706.363Stoklar7 922.670.660 909.666.117Peşin Ödenmiş Giderler8 5.959.600 1.401.891Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36.053.187 50.791.301Diğer Dönen Varlıklar824.190 834.475ARA TOPLAM3.115.848.581 2.550.272.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.115.848.581 2.550.272.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.970.994 1.576.781Maddi Duran Varlıklar20.493.422 17.339.737Kullanım Hakkı Varlıkları20.863.238 21.501.489Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.645.334 29.825.077Şerefiye32.249.673 25.799.506Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.395.661 4.025.571Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19.240.018 11.959.125Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.213.006 82.202.209TOPLAM VARLIKLAR3.215.061.587 2.632.474.317KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.652.671 5.007.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar50.652.671 5.007.092Banka Kredileri16 44.393.750 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.258.921 5.007.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar1.233.118.880 1.039.770.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 5.966.847 4.172.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.227.152.033 1.035.598.351Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.358.489 2.737.883Diğer Borçlar559.954.682 442.568.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 559.755.145 442.425.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 199.537 142.173Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 7.368.005 28.782.083Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü76.171.689 86.569.243Kısa Vadeli Karşılıklar8.475.769 7.629.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.475.769 7.629.623Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.159.236 29.960.433ARA TOPLAM1.975.259.421 1.643.025.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.975.259.421 1.643.025.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.829.657 6.153.879İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.829.657 6.153.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.829.657 6.153.879Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22.584.794 16.194.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.586.058 12.995.282Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.998.736 3.198.960Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.414.451 22.348.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.002.673.872 1.665.373.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.212.387.715 967.100.992Ödenmiş Sermaye10 43.724.000 43.724.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 372.000.000 372.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)749.817.517 507.647.281Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.170.003 -1.170.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.170.003 -1.170.003Yabancı Para Çevrim Farkları10 750.987.520 508.817.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.880.245 13.880.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.849.466 49.027.864Net Dönem Karı veya Zararı3.116.487 -19.178.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.212.387.715 967.100.992TOPLAM KAYNAKLAR3.215.061.587 2.632.474.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.047.243.175 2.523.916.263 2.113.451.636 1.257.979.587Satışların Maliyeti11 -3.746.689.182 -2.344.957.883 -1.959.544.463 -1.167.325.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300.553.993 178.958.380 153.907.173 90.653.779Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)300.553.993 178.958.380 153.907.173 90.653.779Genel Yönetim Giderleri12 -30.821.728 -18.423.156 -15.817.200 -9.503.120Pazarlama Giderleri12 -55.876.902 -32.536.144 -28.602.794 -15.957.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.865.162 1.894.957 1.742.087 1.058.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -74.027.503 -36.459.690 -32.626.663 -22.749.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)143.693.022 93.434.347 78.602.603 43.502.262Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.242.622 1.220.230 728.517 887.834FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)144.935.644 94.654.577 79.331.120 44.390.096Finansman Gelirleri15 163.640 5.324.550 79.715 382.540Finansman Giderleri15 -69.596.514 -44.750.960 -37.635.644 -17.538.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.502.770 55.228.167 41.775.191 27.234.356Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-72.386.283 -23.135.165 -39.977.378 -10.873.705Dönem Vergi (Gideri) Geliri-76.206.425 -30.385.529 -38.630.246 -21.161.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.820.142 7.250.364 -1.347.132 10.287.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651DÖNEM KARI (ZARARI)3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar242.170.236 57.136.710 146.949.523 26.820.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 -307.260 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları242.170.236 57.136.710 147.192.263 26.820.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 64.520 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 64.520 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)242.170.236 57.136.710 146.949.523 26.820.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)245.286.723 89.229.712 148.747.336 43.180.765Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları245.286.723 89.229.712 148.747.336 43.180.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055637BIST