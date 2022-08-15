***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 19:41
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.022.413 -1.022.413 117.181.931 116.159.518 13.880.245 37.919.317 11.108.547 49.027.864 210.791.627 210.791.627
Transferler
11.108.547 -11.108.547 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.136.710 57.136.710 32.093.002 32.093.002 89.229.712 89.229.712
Dönem Karı (Zararı)
32.093.002 32.093.002 32.093.002 32.093.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.136.710 57.136.710 57.136.710 57.136.710
Sermaye Arttırımı
12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.022.413 0 -1.022.413 0 0 0 174.318.641 0 173.296.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 49.027.864 32.093.002 81.120.866 684.021.339 0 684.021.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.724.000 372.000.000 -1.170.003 -1.170.003 508.817.284 507.647.281 0 0 0 13.880.245 49.027.864 -19.178.398 29.849.466 967.100.992 967.100.992
Transferler
0 0 0 0 0 -19.178.398 19.178.398 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.170.236 0 242.170.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.116.487 3.116.487 245.286.723 0 245.286.723
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.116.487 3.116.487 3.116.487 3.116.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 242.170.236 242.170.236 0 0 0 0 242.170.236 242.170.236
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.170.003 0 -1.170.003 0 0 0 750.987.520 0 749.817.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 29.849.466 3.116.487 32.965.953 1.212.387.715 0 1.212.387.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.495.727 58.117.428
Dönem Karı (Zararı)
3.116.487 32.093.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.564.549 106.035.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.182.497 4.491.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.166.211 2.520.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.166.211 2.520.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.986.924 4.967.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.162.628 4.967.190
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 824.296 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.135.839 35.185.300
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.242.622 -1.220.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 61.378.461 36.405.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.252.073 -3.560.677
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.252.073 -3.560.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
72.386.283 23.135.165
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 9.095.213
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.454.722 30.201.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.679.541 -35.581.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.785.433 -24.489.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
185.728.173 -81.970.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.297.690 123.579.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.324.591 -52.700.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.165.924 244.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.158.667 -52.945.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.001.495 102.547.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.373.864 -6.064.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.831.129 -38.404.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2.707.771 39.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.441 -57.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.210.181 -1.277.923
Alınan Faiz
1.242.622 1.220.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.423.970 -49.410.299
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 384.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 384.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.522.572 0
Kredilerden Nakit Girişleri
39.522.572 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.257.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.257.701
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.980.560 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -380.856.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.543.706 -2.731.743
Ödenen Faiz
-59.383.396 -44.564.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.887.256 8.649.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.547.952 -3.302.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.339.304 5.346.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.823.827 110.903.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.484.523 116.249.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 75.484.523 99.823.827
Finansal Yatırımlar
16.661.400 13.329.000
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 16.661.400 13.329.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
2.057.542.511 1.469.214.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.000.569 4.875.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.053.541.942 1.464.338.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
198.220 504.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198.220 504.316
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
454.290 4.706.363
Stoklar
7 922.670.660 909.666.117
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.959.600 1.401.891
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36.053.187 50.791.301
Diğer Dönen Varlıklar
824.190 834.475
ARA TOPLAM
3.115.848.581 2.550.272.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.115.848.581 2.550.272.108
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.970.994 1.576.781
Maddi Duran Varlıklar
20.493.422 17.339.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.863.238 21.501.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.645.334 29.825.077
Şerefiye
32.249.673 25.799.506
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.395.661 4.025.571
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.240.018 11.959.125
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.213.006 82.202.209
TOPLAM VARLIKLAR
3.215.061.587 2.632.474.317
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.652.671 5.007.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.652.671 5.007.092
Banka Kredileri
16 44.393.750 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.258.921 5.007.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.233.118.880 1.039.770.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.966.847 4.172.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.227.152.033 1.035.598.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.358.489 2.737.883
Diğer Borçlar
559.954.682 442.568.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 559.755.145 442.425.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 199.537 142.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 7.368.005 28.782.083
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
76.171.689 86.569.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.475.769 7.629.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.475.769 7.629.623
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.159.236 29.960.433
ARA TOPLAM
1.975.259.421 1.643.025.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.975.259.421 1.643.025.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.829.657 6.153.879
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.829.657 6.153.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.829.657 6.153.879
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.584.794 16.194.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.586.058 12.995.282
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.998.736 3.198.960
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.414.451 22.348.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.002.673.872 1.665.373.325
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.212.387.715 967.100.992
Ödenmiş Sermaye
10 43.724.000 43.724.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 372.000.000 372.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
749.817.517 507.647.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.170.003 -1.170.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.170.003 -1.170.003
Yabancı Para Çevrim Farkları
10 750.987.520 508.817.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.849.466 49.027.864
Net Dönem Karı veya Zararı
3.116.487 -19.178.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.212.387.715 967.100.992
TOPLAM KAYNAKLAR
3.215.061.587 2.632.474.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.047.243.175 2.523.916.263 2.113.451.636 1.257.979.587
Satışların Maliyeti
11 -3.746.689.182 -2.344.957.883 -1.959.544.463 -1.167.325.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.553.993 178.958.380 153.907.173 90.653.779
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
300.553.993 178.958.380 153.907.173 90.653.779
Genel Yönetim Giderleri
12 -30.821.728 -18.423.156 -15.817.200 -9.503.120
Pazarlama Giderleri
12 -55.876.902 -32.536.144 -28.602.794 -15.957.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.865.162 1.894.957 1.742.087 1.058.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -74.027.503 -36.459.690 -32.626.663 -22.749.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.693.022 93.434.347 78.602.603 43.502.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.242.622 1.220.230 728.517 887.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.935.644 94.654.577 79.331.120 44.390.096
Finansman Gelirleri
15 163.640 5.324.550 79.715 382.540
Finansman Giderleri
15 -69.596.514 -44.750.960 -37.635.644 -17.538.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.502.770 55.228.167 41.775.191 27.234.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.386.283 -23.135.165 -39.977.378 -10.873.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-76.206.425 -30.385.529 -38.630.246 -21.161.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.820.142 7.250.364 -1.347.132 10.287.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.116.487 32.093.002 1.797.813 16.360.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
242.170.236 57.136.710 146.949.523 26.820.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -307.260 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.170.236 57.136.710 147.192.263 26.820.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 64.520 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 64.520 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.170.236 57.136.710 146.949.523 26.820.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.286.723 89.229.712 148.747.336 43.180.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
245.286.723 89.229.712 148.747.336 43.180.765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055637
BIST