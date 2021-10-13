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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.10.2021 17:57



***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Tarihi 08.09.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,
5 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,
6 - Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7 - Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan iç yönerge tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PENTA_2021_Yılı_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.10.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EK-1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 EK-2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 EK-3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 EK-4.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08/09/2021 tarihinde, saat 10:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır ve 13/10/2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970406


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