***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.08.2021Genel Kurul Tarihi 08.09.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,4 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,5 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,6 - Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,7 - Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan iç yönerge tadilinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PENTA_2021_Yılı_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.10.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 EK-1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 EK-2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 EK-3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 EK-4.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08/09/2021 tarihinde, saat 10:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır ve 13/10/2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970406BIST