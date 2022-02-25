***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 11:10
Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar
2021 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004380
BIST
13:331.915
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 63,45
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
13:3314,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0754
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
13:3315,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0349
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
13:33865,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,88
|Açılış
|: 865,19
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KENT
|160,70
|304.199
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.542.939
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|461.578
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.650.591
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,25
|30.712
|% 9,80
|
|KAPLM
|35,24
|790.504
|% -9,96
|
|AYES
|18,66
|1.109.472
|% -9,94
|
|KLGYO
|0,83
|95.708.318
|% -9,78
|
|ARMDA
|60,50
|2.487.749
|% -4,65
|
|PRKAB
|32,30
|13.761.608
|% -3,52
|
|THYAO
|26,04
|3.595.479.319
|% 3,01
|
|EREGL
|30,02
|1.345.551.115
|% 3,23
|
|GARAN
|11,34
|783.634.622
|% 3,00
|
|KRDMD
|10,97
|637.093.067
|% 3,98
|
|ASELS
|20,10
|602.169.654
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,02
|349.007.275
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,60
|533.897.536
|% 1,98
|
|THYAO
|26,04
|3.595.479.319
|% 3,01
|
|HUNER
|2,71
|319.324.567
|% 1,88
|
|KLGYO
|0,83
|95.708.318
|% -9,78
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0916
|14,1069
|% 0,60
|
|Euro
|15,7829
|15,8167
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7822
|18,8764
|% 0,37
|
|Frank
|15,1495
|15,2408
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7433
|3,7621
|% 0,50
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|10,94
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,86
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|0,02
|