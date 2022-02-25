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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 11:10
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar

2021 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004380


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