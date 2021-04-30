***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Tic. A.Ş. nin SPK tarafından 29.04.2021 tarihinde onaylanan izahnamesi (5.Kısım) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933738BIST