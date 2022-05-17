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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 18:47
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.05.2022

Ek Açıklamalar
11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tescil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030993


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