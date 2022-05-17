***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 17.05.2022Ek Açıklamalar11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tescil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030993BIST