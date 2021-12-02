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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.12.2021 08:24
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4961 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980596


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Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
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