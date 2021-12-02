***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.12.2021 08:24
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4961 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980596
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
0
En Düşük
0
18:0513,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0364
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1065
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05759,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,84
|Açılış
|: 759,49
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3302
|13,3433
|% 0,27
|
|Euro
|15,1005
|15,1705
|% 0,71
|
|Sterlin
|17,6455
|17,7340
|% 0,23
|
|Frank
|14,4098
|14,4966
|% 0,07
|
|Riyal
|3,5389
|3,5567
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,28
|
|Altın Gr.
|769
|769
|8,13
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,17
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de