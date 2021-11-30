***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 18:25
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Mürsel Özçelik, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Aza olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980342
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
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|Önceki Kapanış
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1.819
En Düşük
1.797
18:0513,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
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|Açılış
|: 13,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
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18:05764,91
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|: 4,07%
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|Açılış
|: 764,91
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3957
|13,4041
|% 4,59
|
|Euro
|15,1828
|15,2023
|% 5,07
|
|Sterlin
|17,7193
|17,8082
|% 4,26
|
|Frank
|14,5155
|14,6029
|% 5,05
|
|Riyal
|3,5625
|3,5804
|% 4,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-8,73
|
|Altın Gr.
|767
|767
|31,98
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,44
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|-4,90
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