***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yapılan sınıflandırmada 2022 yılında birinci gruba dahil olması nedeniyle, mevcut bağımsız üyelerimiz Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in bağımsız üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilerek bir rapor hazırlanmış ve bu rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz'in 15 Mart 2022 tarihli 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu komite raporu çerçevesinde Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in adaylıklarının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.SPK başvurusu 16 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010935BIST