***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in hakkında SPK'nın 01.04.2022 tarihli ekli yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirket'imize bildirilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015194BIST