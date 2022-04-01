***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 18:31
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in hakkında SPK'nın 01.04.2022 tarihli ekli yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirket'imize bildirilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015194
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|2.177.623.713
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|YKBNK
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