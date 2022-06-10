***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 437.240.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 106.418.079,000 900,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 NâmaB Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 287.097.921,000 900,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 43.724.000 393.516.000,000 900,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 372.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.516.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 9 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18 Mayıs 2022 tarih ve 2022/12 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan 372.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 393.516.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde sermayeye ilave edilen 393.516.000 TL'nin, 20 Mayıs 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 393.516.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, İşbu karar kapsamında dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 10 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036807BIST