***PENTA* *SANKO* *CATES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.12.2023 09:06
***PENTA******SANKO******CATES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CATES, PENTA, SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223238
BIST
'
12:237.831
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -24,56
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:2328,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0173
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:2331,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0995
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:231.890,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.890,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:23
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,12
|11.305.514
|% 8,21
|
|ALFAS
|101,30
|412.179.732
|% 6,86
|
|MRSHL
|2.137,00
|213.819.424
|% 6,74
|
|IZFAS
|10,74
|53.550.574
|% 6,34
|
|SAMAT
|62,45
|74.269.293
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|92.012.749
|% -9,78
|
|HUBVC
|10,28
|98.472.856
|% -7,72
|
|UFUK
|118,10
|1.999.727
|% -7,52
|
|THYAO
|253,25
|2.684.703.735
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.385.252.667
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.367.664.018
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,52
|1.350.634.740
|% -4,41
|
|SASA
|48,98
|1.280.358.909
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|633.649.355
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,52
|1.350.634.740
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|1.367.664.018
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|92.012.749
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|198.851.910
|% -0,41
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9229
|28,9296
|% 0,06
|
|Euro
|31,2181
|31,2363
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,2258
|36,4074
|% 0,08
|
|Frank
|32,9487
|33,1471
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6888
|7,7273
|% 0,05
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,33
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|953,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,98
|74,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,92
|2.033,13
|% 0,66
|