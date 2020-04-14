***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 22:03
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IPP - 2020/1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.387,39 % 0,002338 % 0,061419 % 2.626,911222
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.781,56 % 0,005714 % 0,026747 % 468,093398
Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.045,13 % 0,01 % 0,096591 % 965,910546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837973
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8211
En Düşük
6,8079
18:057,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4956
En Düşük
7,4578
18:05378,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,65
|Açılış
|: 378,72
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 1,78
|
|Frank
|7,0716
|7,1142
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8087
|1,8177
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.725
|-2,67
|
|Altın Gr.
|378
|379
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.481
|37,40
|
|Tam
|2.488
|2.553
|38,60
|
|Yarım
|1.210
|1.243
|18,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|0,02
|
Seans Raporu
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