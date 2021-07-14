***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 15:28
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 127.670,33 % 0,010655 % 0,200639 % 1.883,043745
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 155.482,64 % 0,004124 % 0,244348 % 5.924,445693
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951123
BIST
17:301.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:308,6017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:3010,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:30503,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,91
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.194.190
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.040.862
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,00
|2.085.658
|% -3,48
|
|SILVR
|6,38
|22.549.062
|% -3,19
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|GARAN
|8,44
|921.922.733
|% -0,12
|
|THYAO
|13,16
|526.739.616
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,25
|387.129.792
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,30
|328.903.841
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.925.756
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|328.903.841
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|921.922.733
|% -0,12
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|107.066.141
|% 1,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6017
|% -0,20
|
|Euro
|10,1619
|10,1682
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9083
|11,9680
|% 0,32
|
|Frank
|9,3519
|9,4082
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,20
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|12,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,38
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42EUKYO
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 016 adet işlem
-
17:41IZFAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 688 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, DOHOL, BIMAS
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 26 artarak (% 1.28 ) 1, 208
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, VBTYZ, EDIP, EUHOL, CRDFA, ALCAR, AVOD