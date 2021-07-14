***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 15:29
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 66.934,02 % 0,014303 % 0,08736 % 610,787565
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş 20.309,68 % 0,003992 % 0,033428 % 837,32734
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951126
BIST
15:301.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:308,5895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
15:3010,1520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:30504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,27
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,85
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRTEK
|8,37
|15.447.150
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.805.474
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|51.133.820
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|EDIP
|3,78
|47.062.970
|% 8,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,25
|1.659.741
|% -3,09
|
|SILVR
|6,41
|19.120.093
|% -2,73
|
|SASA
|30,22
|1.303.338.905
|% 6,63
|
|GARAN
|8,45
|834.565.068
|% 0,00
|
|THYAO
|13,11
|431.016.736
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,30
|329.092.489
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,31
|282.367.741
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,31
|282.367.741
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|834.565.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|91.600.594
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,30
|329.092.489
|% 2,96
|
|SASA
|30,22
|1.303.338.905
|% 6,63
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5874
|8,5889
|% -0,35
|
|Euro
|10,1530
|10,1644
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8804
|11,9400
|% 0,08
|
|Frank
|9,3253
|9,3815
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,32
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|20,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|23,48
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|11,36
|
|Çeyrek
|805
|824
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|-0,08
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 414, 563 adet işlem
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 1.33 ) 1, 209
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KRTEK, EDATA
-
15:40
EDATA, KGYO, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
SILVR, TKURU, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında