***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:52
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (6 Aylık)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.609,14 % 0,00668731 % 0,04828588 % 722,05137007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046551
BIST
16:542.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5417,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1596
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5920
En Düşük
17,4264
16:5418,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2924
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:54967,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,66
|Açılış
|: 967,21
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:53
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.962.834
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.375.808
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.921.241
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|37.476.617
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|36.055.015
|% -3,76
|
|CANTE
|55,10
|40.176.611
|% -3,33
|
|TRILC
|10,29
|378.106.189
|% 7,97
|
|GESAN
|51,90
|300.044.421
|% 9,96
|
|SMRTG
|31,30
|242.946.089
|% 6,32
|
|OYAKC
|13,09
|241.662.082
|% 1,08
|
|BERA
|14,66
|220.492.922
|% 2,45
|
|SEGYO
|1,11
|52.210.347
|% 0,91
|
|MOBTL
|1,76
|77.777.422
|% 0,00
|
|TRILC
|10,29
|378.106.189
|% 7,97
|
|PSGYO
|2,89
|104.764.128
|% 4,89
|
|OYAKC
|13,09
|241.662.082
|% 1,08
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5746
|17,5859
|% 0,88
|
|Euro
|17,9942
|18,0030
|% 1,63
|
|Sterlin
|21,0790
|21,1847
|% 1,31
|
|Frank
|18,1080
|18,2171
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:53
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17:08MRGYO
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17:05XU100
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17:05ECILC
Yüzde 6.02 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 020, 006 adet işlem
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17:03ECZYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 783 adet işlem