***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (6 Aylık)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 219.272,26 % 0,01318339 % 0,11383292 % 863,45698389
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.320,3 % 0,00414688 % 0,0188553 % 454,68639948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046552
BIST
16:392.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,95
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3917,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1558
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3918,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3222
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:39968,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,27
|Açılış
|: 968,82
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUKYO
|3,52
|1.943.059
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.884
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.494.639
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.155.041
|% -5,48
|
|PENTA
|408,50
|35.795.826
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|39.768.409
|% -3,51
|
|THYAO
|50,90
|3.625.279.990
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.356.660.569
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|244.195.220
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|795.181.664
|% 2,54
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|18,0232
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0841
|21,1898
|% 1,33
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem
-
16:53NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 954 adet işlem
-
16:52DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 423 adet işlem
-
16:51BRSAN
Yüzde 4.73 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 505 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 534.00 milyon TL de