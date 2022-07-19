***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (6 Aylık)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.839,86 % 0,00577371 % 0,00963052 % 166,79955655
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046553
BIST
17:022.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,49
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
17:0217,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1407
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
17:0218,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2980
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
17:02968,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,53
|Açılış
|: 968,08
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:00
|POLTK
|678,80
|10.433.968
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.963.626
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.828
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|37.785.972
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,90
|36.416.442
|% -4,01
|
|AGYO
|3,71
|35.097.948
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.842.607.261
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.403.080.881
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,05
|1.307.840.400
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.489.731
|% 3,42
|
|ODAS
|3,54
|984.696.898
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,05
|1.307.840.400
|% 2,69
|
|ODAS
|3,54
|984.696.898
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.489.731
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|247.858.735
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|806.898.980
|% 2,54
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5698
|17,5749
|% 0,82
|
|Euro
|18,0197
|18,0305
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0601
|21,1658
|% 1,22
|
|Frank
|18,1041
|18,2131
|% 1,75
|
|Riyal
|4,6671
|4,6905
|% 0,65
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,72
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|14,00
|
|Tam
|6.545
|6.611
|-13,00
|
|Yarım
|3.189
|3.231
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,16
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 85 artarak (% 1.80 ) 2, 198
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KLRHO, GESAN, POLTK, RAYSG, HUBVC, KONKA, MARTI, UFUK, NIBAS
-
17:15
POLHO, DEVA, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
OTTO, AGYO, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 179 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 73 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem