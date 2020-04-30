***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-277.113 719.002Net Dönem Karı (Zararı)530.926 1.502.282NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-170.282 2.492.059Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.658.306 -971.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.488.024 3.463.305İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.296.063 -4.246.585Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.183.554 -967.151Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.960 5.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.110.549 -3.285.150FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.935.419 -252.244Alınan Faiz10 1.658.306 971.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.167.861 477.208Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 12.735.406 2.432.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -10.567.545 -1.954.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.890.748 1.196.210NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.890.748 1.196.210DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.152.048 3.955.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 7.042.796 5.152.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 445.753 2.029.876Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 2.989.224 1.805.670Ters Repo Alacakları5 6.502.016 3.002.091Diğer Alacaklar5 95.028 120.081Finansal Varlıklar13 55.386 432.862TOPLAM VARLIKLAR10.087.407 7.390.580YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.114 22.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.114 22.074TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.067.293 7.368.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.368.506 5.389.016Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)530.926 1.502.282Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 12.735.406 2.432.000Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -10.567.545 -1.954.792TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.067.293 7.368.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.658.306 971.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 597.739 4.280.386Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -1.488.024 -3.463.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler52.484ESAS FAALİYET GELİRLERİ820.505 1.788.327Yönetim Ücretleri7 -188.699 -143.983Saklama Ücretleri7 -13.351 -12.224Denetim Ücretleri7 -4.786 -7.071Kurul Ücretleri7 -1.914 -1.415Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7,11 -76.096 -117.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.733 -3.816ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)7,11 -289.579 -286.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)530.926 1.502.282NET DÖNEM KARI (ZARARI)530.926 1.502.282DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)530.926 1.502.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842000BIST