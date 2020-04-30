***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 20:52
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.113 719.002
Net Dönem Karı (Zararı)
530.926 1.502.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-170.282 2.492.059
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.658.306 -971.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.488.024 3.463.305
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.296.063 -4.246.585
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.183.554 -967.151
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.960 5.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.110.549 -3.285.150
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.935.419 -252.244
Alınan Faiz
10 1.658.306 971.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.167.861 477.208
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 12.735.406 2.432.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -10.567.545 -1.954.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.890.748 1.196.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.890.748 1.196.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.152.048 3.955.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.042.796 5.152.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 445.753 2.029.876
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.989.224 1.805.670
Ters Repo Alacakları
5 6.502.016 3.002.091
Diğer Alacaklar
5 95.028 120.081
Finansal Varlıklar
13 55.386 432.862
TOPLAM VARLIKLAR
10.087.407 7.390.580
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.114 22.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.114 22.074
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.067.293 7.368.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.368.506 5.389.016
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
530.926 1.502.282
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 12.735.406 2.432.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -10.567.545 -1.954.792
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.067.293 7.368.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.658.306 971.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 597.739 4.280.386
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -1.488.024 -3.463.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
820.505 1.788.327
Yönetim Ücretleri
7 -188.699 -143.983
Saklama Ücretleri
7 -13.351 -12.224
Denetim Ücretleri
7 -4.786 -7.071
Kurul Ücretleri
7 -1.914 -1.415
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7,11 -76.096 -117.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.733 -3.816
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7,11 -289.579 -286.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
530.926 1.502.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
530.926 1.502.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
530.926 1.502.282
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842000
BIST