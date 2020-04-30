***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.932 3.955.329Net Dönem Karı (Zararı)8.571 3.975.508NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.879 -767.038Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -8.854 -460.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.025 -306.041İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.386 285.862Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-639 -20.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.025 306.041FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-922 3.494.332Alınan Faiz10 8.854 460.997FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.947 -23.428.643Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 10.662.226Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -67.947 -34.090.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.015 -19.473.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.015 -19.473.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 288.649 19.761.963DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 228.634 288.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 228.634 288.649TOPLAM VARLIKLAR228.634 288.649YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4.885TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.885 5.524TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)223.749 283.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)283.125 19.736.260Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.571 3.975.508Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 10.662.226Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -67.947 -34.090.869TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)223.749 283.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.854 460.997Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 29.254 3.377.444Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 2.024 306.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.132 4.144.482Yönetim Ücretleri7 -2.811 -141.544Saklama Ücretleri7 -19.926 -20.760Denetim Ücretleri7 -1.941 -1.151Kurul Ücretleri7 -51 -1.754Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -6.832 -3.765ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-31.561 -168.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.571 3.975.508NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.571 3.975.508DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.571 3.975.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842002BIST