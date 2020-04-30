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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 20:53
GÜNCEL HABERLER



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.932 3.955.329
Net Dönem Karı (Zararı)
8.571 3.975.508
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.879 -767.038
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.854 -460.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.025 -306.041
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.386 285.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-639 -20.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.025 306.041
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-922 3.494.332
Alınan Faiz
10 8.854 460.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.947 -23.428.643
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 10.662.226
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -67.947 -34.090.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.015 -19.473.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.015 -19.473.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 288.649 19.761.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 228.634 288.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 228.634 288.649
TOPLAM VARLIKLAR
228.634 288.649
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.885 5.524
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
223.749 283.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
283.125 19.736.260
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.571 3.975.508
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 10.662.226
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -67.947 -34.090.869
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
223.749 283.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.854 460.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 29.254 3.377.444
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 2.024 306.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.132 4.144.482
Yönetim Ücretleri
7 -2.811 -141.544
Saklama Ücretleri
7 -19.926 -20.760
Denetim Ücretleri
7 -1.941 -1.151
Kurul Ücretleri
7 -51 -1.754
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -6.832 -3.765
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.561 -168.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.571 3.975.508
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.571 3.975.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.571 3.975.508



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842002


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Riyal 1,8545 1,8638 % 0,60  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 379 379 -4,14  
Cumhuriyet 2.425 2.486 -26,70  
Tam 2.488 2.546 -27,40  
Yarım 1.212 1.245 -13,40  
Çeyrek 608 623 -6,70  
Gümüş.Ons 14,83 14,87 -0,45  
Gümüş Gr. 3,33 3,35 -0,08  
B. Petrol 25,05 25,05 0,83  
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