***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 20:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.735.762 16.028.070
Net Dönem Karı (Zararı)
11.016.387 9.757.313
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.218.341 -6.995.745
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.007.906 -7.043.409
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -210.435 47.664
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.070.190 6.223.093
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.136 -4.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.076.326 6.227.777
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.272.144 8.984.661
Alınan Faiz
10 10.007.906 7.043.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.966.984 -13.329.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 97.010.832 30.456.293
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -100.977.816 -43.785.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.768.778 2.698.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.768.778 2.698.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 42.463.967 39.765.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 46.232.745 42.463.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.216.252 36.899.883
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 525.735 343.452
Ters Repo Alacakları
5 40.512.564 5.003.485
Diğer Alacaklar
5 2.978.194 217.147
Finansal Varlıklar
14 14.906.465 11.619.704
TOPLAM VARLIKLAR
61.139.210 54.083.671
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 85.778 79.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.778 79.642
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.053.432 54.004.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.004.029 57.576.116
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.016.387 9.757.313
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 97.010.832 30.456.293
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -100.977.816 -43.785.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.053.432 54.004.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.007.906 7.043.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.839.605 3.658.425
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 210.435 -47.664
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.057.946 10.654.170
Yönetim Ücretleri
7 -866.778 -822.491
Saklama Ücretleri
7 -39.478 -37.154
Denetim Ücretleri
7 -2.110 -7.074
Kurul Ücretleri
7 -11.592 -11.110
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -116.242 -14.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.748 -4.090
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7,11 -1.040.948 -896.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.016.998 9.757.313
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -611
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.016.387 9.757.313
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.016.387 9.757.313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842004
BIST