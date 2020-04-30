***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.735.762 16.028.070Net Dönem Karı (Zararı)11.016.387 9.757.313NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.218.341 -6.995.745Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -10.007.906 -7.043.409Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -210.435 47.664İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.070.190 6.223.093Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.136 -4.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.076.326 6.227.777FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.272.144 8.984.661Alınan Faiz10 10.007.906 7.043.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.966.984 -13.329.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 97.010.832 30.456.293Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -100.977.816 -43.785.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.768.778 2.698.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.768.778 2.698.670DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 42.463.967 39.765.297DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 46.232.745 42.463.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 2.216.252 36.899.883Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 525.735 343.452Ters Repo Alacakları5 40.512.564 5.003.485Diğer Alacaklar5 2.978.194 217.147Finansal Varlıklar14 14.906.465 11.619.704TOPLAM VARLIKLAR61.139.210 54.083.671YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 85.778 79.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.778 79.642TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)61.053.432 54.004.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.004.029 57.576.116Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.016.387 9.757.313Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 97.010.832 30.456.293Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -100.977.816 -43.785.693TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)61.053.432 54.004.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.007.906 7.043.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.839.605 3.658.425Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 210.435 -47.664ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.057.946 10.654.170Yönetim Ücretleri7 -866.778 -822.491Saklama Ücretleri7 -39.478 -37.154Denetim Ücretleri7 -2.110 -7.074Kurul Ücretleri7 -11.592 -11.110Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -116.242 -14.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -4.748 -4.090ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)7,11 -1.040.948 -896.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.016.998 9.757.313FİNANSMAN GİDERLERİ (-)12 -611NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.016.387 9.757.313DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.016.387 9.757.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842004BIST