***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.915.239 -3.777.038Net Dönem Karı (Zararı)3.256.397 530.926NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.419.822 -170.282Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.604.709 -1.658.306Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.815.113 1.488.024İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.643.477 -5.795.988Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -7.843.472 -1.183.554Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 116.399 -1.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 13.370.550 -4.610.474FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.519.948 -5.435.344Alınan Faiz12 13.604.709 1.658.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.617.482 2.167.862Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 91.981.923 12.735.406Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.364.441 -10.567.544YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.702.243 -1.609.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.702.243 -1.609.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 540.781 2.149.957DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 50.243.024 540.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 50.243.024 540.781Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 10.832.696 2.989.224Ters Repo Alacakları5 4.001.966 6.502.016Finansal Varlıklar19 0 55.387TOPLAM VARLIKLAR65.077.686 10.087.408YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 136.513 20.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)136.513 20.114TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.941.173 10.067.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.067.294 7.368.506Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.256.397 530.926Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 91.981.923 12.735.406Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -40.364.441 -10.567.544TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)64.941.173 10.067.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.604.709 1.658.306Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -21.852.499 597.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.815.113 -1.488.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1.485.501 52.484ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.052.824 820.505Yönetim Ücretleri8 -578.938 -188.699Saklama Ücretleri8 -18.741 -13.351Denetim Ücretleri8 -7.080 -4.786Kurul Ücretleri8 -7.459 -1.914Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -143.681 -77.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -40.528 -3.581ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-796.427 -289.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.256.397 530.926NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.256.397 530.926DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.256.397 530.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932931BIST