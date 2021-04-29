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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:38



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.915.239 -3.777.038
Net Dönem Karı (Zararı)
3.256.397 530.926
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.419.822 -170.282
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.604.709 -1.658.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.815.113 1.488.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.643.477 -5.795.988
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -7.843.472 -1.183.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 116.399 -1.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 13.370.550 -4.610.474
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.519.948 -5.435.344
Alınan Faiz
12 13.604.709 1.658.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.617.482 2.167.862
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 91.981.923 12.735.406
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.364.441 -10.567.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.702.243 -1.609.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.702.243 -1.609.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 540.781 2.149.957
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.243.024 540.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.243.024 540.781
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.832.696 2.989.224
Ters Repo Alacakları
5 4.001.966 6.502.016
Finansal Varlıklar
19 0 55.387
TOPLAM VARLIKLAR
65.077.686 10.087.408
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 136.513 20.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.513 20.114
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.941.173 10.067.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.067.294 7.368.506
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.256.397 530.926
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 91.981.923 12.735.406
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.364.441 -10.567.544
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.941.173 10.067.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.604.709 1.658.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -21.852.499 597.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.815.113 -1.488.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1.485.501 52.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.052.824 820.505
Yönetim Ücretleri
8 -578.938 -188.699
Saklama Ücretleri
8 -18.741 -13.351
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -4.786
Kurul Ücretleri
8 -7.459 -1.914
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -143.681 -77.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -40.528 -3.581
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-796.427 -289.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.256.397 530.926
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.256.397 530.926
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.256.397 530.926



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932931


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