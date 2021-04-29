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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:44



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.223 7.932
Net Dönem Karı (Zararı)
28.985 8.571
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.808 -10.879
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -8.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.808 -2.025
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.570 1.386
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.238 -639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -7.808 2.025
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.223 -922
Alınan Faiz
12 0 8.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.472 -67.947
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -253.472 -67.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.249 -60.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.249 -60.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 228.634 288.649
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.385 228.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.385 228.634
TOPLAM VARLIKLAR
5.385 228.634
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.123 4.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.123 4.885
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
-738 223.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
223.749 283.125
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 28.985 8.571
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -253.472 -67.947
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
-738 223.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 8.854
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -13.012 29.254
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.808 2.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 87.523
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.703 40.132
Yönetim Ücretleri
8 -2.095 -2.811
Saklama Ücretleri
8 -20.547 -19.926
Denetim Ücretleri
8 -1.180 -1.941
Kurul Ücretleri
8 -54 -51
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.842 -6.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-37.718 -31.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.985 8.571
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.985 8.571
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.985 8.571



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932932


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,07 26,12 -0,11  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,00  
B. Petrol 67,96 67,96 1,18  
Seans Raporu 18:05
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