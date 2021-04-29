***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.223 7.932Net Dönem Karı (Zararı)28.985 8.571NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.808 -10.879Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 -8.854Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 7.808 -2.025İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.570 1.386Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.238 -639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -7.808 2.025FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR30.223 -922Alınan Faiz12 0 8.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-253.472 -67.947Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -253.472 -67.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-223.249 -60.015Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-223.249 -60.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 228.634 288.649DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.385 228.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.385 228.634TOPLAM VARLIKLAR5.385 228.634YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.123 4.885TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.123 4.885TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)-738 223.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)223.749 283.125Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 28.985 8.571Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -253.472 -67.947TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)-738 223.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0 8.854Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -13.012 29.254Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -7.808 2.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 87.523ESAS FAALİYET GELİRLERİ66.703 40.132Yönetim Ücretleri8 -2.095 -2.811Saklama Ücretleri8 -20.547 -19.926Denetim Ücretleri8 -1.180 -1.941Kurul Ücretleri8 -54 -51Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.842 -6.832ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-37.718 -31.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.985 8.571NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.985 8.571DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.985 8.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932932BIST