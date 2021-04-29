***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.470.024 -27.955.600Net Dönem Karı (Zararı)7.660.918 11.016.387NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.930.233 -10.218.341Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.681.366 -10.007.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.248.867 -210.435İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER37.057.973 -38.761.552Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 2.720 -182.283Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 40.430 6.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 37.014.823 -38.585.405FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR33.788.658 -37.963.506Alınan Faiz9.681.366 10.007.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.629.598 -3.966.984Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit137.476.878 97.010.832Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -124.847.280 -100.977.816YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.099.622 -31.922.584Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.099.622 -31.922.584DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.194.446 37.117.030DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 61.294.068 5.194.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 61.294.068 5.194.446Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 523.015 525.735Ters Repo Alacakları5 4.002.021 40.512.564Finansal Varlıklar19 15.651.052 14.906.465TOPLAM VARLIKLAR81.470.156 61.139.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 126.208 85.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)126.208 85.778TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.343.948 61.053.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)61.053.432 54.004.029Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.660.918 11.016.387Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 137.476.878 97.010.832Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -124.847.280 -100.977.816TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.343.948 61.053.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.681.366 10.007.906Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.442.270 1.839.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.248.867 210.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 386.237ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.874.200 12.057.946Yönetim Ücretleri8 -1.056.851 -866.778Saklama Ücretleri8 -48.932 -39.478Denetim Ücretleri8 -5.901 -2.110Kurul Ücretleri8 -17.531 -11.592Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -51.967 -116.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -32.100 -4.748ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.213.282 -1.040.948ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.660.918 11.016.998FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 -611NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.660.918 11.016.387DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.660.918 11.016.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932935BIST