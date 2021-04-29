***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:46
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.470.024 -27.955.600
Net Dönem Karı (Zararı)
7.660.918 11.016.387
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.930.233 -10.218.341
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.681.366 -10.007.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.248.867 -210.435
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
37.057.973 -38.761.552
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 2.720 -182.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 40.430 6.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 37.014.823 -38.585.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.788.658 -37.963.506
Alınan Faiz
9.681.366 10.007.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.629.598 -3.966.984
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
137.476.878 97.010.832
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -124.847.280 -100.977.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.099.622 -31.922.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.099.622 -31.922.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.194.446 37.117.030
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 61.294.068 5.194.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 61.294.068 5.194.446
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 523.015 525.735
Ters Repo Alacakları
5 4.002.021 40.512.564
Finansal Varlıklar
19 15.651.052 14.906.465
TOPLAM VARLIKLAR
81.470.156 61.139.210
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 126.208 85.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
126.208 85.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.343.948 61.053.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.053.432 54.004.029
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.660.918 11.016.387
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 137.476.878 97.010.832
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -124.847.280 -100.977.816
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.343.948 61.053.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.681.366 10.007.906
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.442.270 1.839.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.248.867 210.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 386.237
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.874.200 12.057.946
Yönetim Ücretleri
8 -1.056.851 -866.778
Saklama Ücretleri
8 -48.932 -39.478
Denetim Ücretleri
8 -5.901 -2.110
Kurul Ücretleri
8 -17.531 -11.592
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -51.967 -116.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.100 -4.748
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.213.282 -1.040.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.660.918 11.016.998
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 -611
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.660.918 11.016.387
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.660.918 11.016.387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932935
BIST