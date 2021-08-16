***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 17:47
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
2021 2.Dönem Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958323
BIST
17:381.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:388,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:3810,0221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0303
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:38487,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:38
|IZFAS
|6,82
|4.524.906
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.502.476
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|2.005.790
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.585.496
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|12.442.998
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|39.066.988
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.076.654
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,58
|9.007.387
|% -7,29
|
|EDIP
|3,52
|19.964.575
|% -6,13
|
|GARAN
|9,42
|1.416.229.728
|% 1,62
|
|GENIL
|15,77
|838.741.581
|% 7,06
|
|THYAO
|12,56
|734.779.073
|% 1,13
|
|AKBNK
|5,65
|676.417.844
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,54
|558.874.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|558.874.725
|% 2,01
|
|GARAN
|9,42
|1.416.229.728
|% 1,62
|
|ODAS
|1,38
|180.580.025
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,65
|676.417.844
|% 3,10
|
|DARDL
|2,67
|233.021.691
|% 4,30
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4671
|8,4716
|% -0,53
|
|Euro
|9,9941
|10,0221
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,6883
|11,7469
|% -0,74
|
|Frank
|9,2507
|9,3064
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% -0,56
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|9,09
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|-1,71
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:51TRGYO
Yüzde 7.71 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 518, 779 adet işlem
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17:50SAMAT
Yüzde 4.12 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 864, 069 adet işlem
-
17:49BMSCH
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 213 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 42 artarak (% 0.50 ) 1, 288
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, AGYO, VBTYZ, KZBGY, BOBET, KSTUR, COSMO, VKING, IZFAS, PENTA