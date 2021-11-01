***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 17:42
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973486
BIST
17:531.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
17:539,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:5311,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0677
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:53549,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,93
|Açılış
|: 549,10
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ZRGYO
|2,20
|20.151.160
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|5.710.680
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.205.060
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.524.248
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.600.640
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.713.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|47.848.577
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|478.386.216
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.327.500
|% -9,91
|
|RHEAG
|2,10
|2.885.532
|% -8,70
|
|GARAN
|10,13
|2.536.997.464
|% 2,84
|
|THYAO
|15,27
|1.119.407.444
|% 2,00
|
|SISE
|8,53
|1.041.747.256
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,20
|837.496.098
|% 3,30
|
|GUBRF
|69,90
|727.944.721
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.536.997.464
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|669.037.730
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|361.198.346
|% 3,05
|
|ODAS
|1,44
|182.215.964
|% 2,86
|
|TSKB
|1,34
|166.278.337
|% 3,88
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5255
|9,5302
|% -0,62
|
|Euro
|11,0365
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,9904
|13,0555
|% -0,68
|
|Frank
|10,4112
|10,4739
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5319
|2,5446
|% -0,66
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,34
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|0,78
|