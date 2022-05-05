***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 17:18
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
2022 YILI 1. DÖNEM 3 AYLIK FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026647
BIST
17:382.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 33,49
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:3814,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1348
|Açılış
|: 22,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6700
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:3810,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8863
|
11,1056
En Düşük
10,8473
17:38901,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,85
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:36
|IMASM
|18,15
|6.610.847
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.187.254
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|13.178.698
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.464.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|36.113.001
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,22
|149.057.343
|% -7,61
|
|AKGRT
|3,16
|65.952.460
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|THYAO
|42,46
|2.773.437.693
|% 2,91
|
|EREGL
|33,50
|1.371.815.030
|% -0,18
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|TUPRS
|243,70
|1.300.489.319
|% 4,06
|
|ODAS
|2,65
|1.061.623.235
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,70
|699.152.530
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.522.194
|% 0,00
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8596
|14,8647
|% 0,90
|
|Euro
|15,6715
|15,6987
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3290
|18,4209
|% -1,18
|
|Frank
|15,0282
|15,1187
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9505
|3,9704
|% 0,95
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,12
|
|Altın Gr.
|901
|901
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,76
|