***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845Transferler10.826 183.711 -194.537Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.703 145.465 137.762 137.762Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler6.404 139.061 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.233 -93.911 -111.144 -111.144Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-241.420 264.896Dönem Karı (Zararı)-93.911 145.465Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.768 105.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 21.013 23.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.132 30.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 38.132 30.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -11.377 51.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-195.277 86.332Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -8.853 78.356İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.345 30.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.492 47.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-201.519 -14.132İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 3.554İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -201.546 -17.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 19.799 28.849İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.799 28.849Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -105 -4.112İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)211 2.930İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-316 -7.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9,11 -4.599 -2.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.599 -2.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-241.420 336.883Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -71.987YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -12.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 0 -12.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIÖdenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-241.420 252.684NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-241.420 252.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.926.772 4.674.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.685.352 4.926.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.685.352 4.926.772Ticari Alacaklar121.577 112.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,20 94.587 79.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 26.990 33.482Diğer Alacaklar130 157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,20 130 157Peşin Ödenmiş Giderler5 260.700 61.183Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.389 1.412Diğer Dönen Varlıklar1.414 4.362ARA TOPLAM5.075.562 5.106.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.075.562 5.106.610DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar51.591 69.592Tesis, Makine ve Cihazlar7 20.697 28.115Özel Maliyetler7 30.894 41.477Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.015 6.027Bilgisayar Yazılımları8 3.015 6.027Ertelenmiş Vergi Varlığı18 32.637 16.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.243 92.018TOPLAM VARLIKLAR5.162.805 5.198.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar52.558 32.759İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 52.558 32.759Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 90.850 83.711Diğer Borçlar7.860 7.965İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,20 5.326 5.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.534 2.850Kısa Vadeli Karşılıklar9 11.738ARA TOPLAM151.268 136.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.268 136.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar184.074 123.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 184.074 123.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.074 123.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER335.342 260.021ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.827.463 4.938.607Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.194 -2.961Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.194 -2.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -20.194 -2.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.502 25.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 410.066 271.005Net Dönem Karı veya Zararı19 -93.911 145.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.827.463 4.938.607TOPLAM KAYNAKLAR5.162.805 5.198.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.289.754 2.468.028Satışların Maliyeti13 -904.985 -930.733TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.384.769 1.537.295BRÜT KAR (ZARAR)1.384.769 1.537.295Genel Yönetim Giderleri14 -1.362.863 -1.213.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 71.695 78.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -163.177 -166.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-69.576 235.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler211 278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-69.365 235.829Finansman Giderleri-35.923 -39.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-105.288 196.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.377 -51.207Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -57.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 11.377 6.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-93.911 145.465DÖNEM KARI (ZARARI)-93.911 145.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-93.911 145.465Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.233 -7.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -22.094 -9.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.861 1.926Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.861 1.926Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.233 -7.703TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-111.144 137.762Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-111.144 137.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842005BIST