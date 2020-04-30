***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 20:54
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
10.826 183.711 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.703 145.465 137.762 137.762
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.233 -93.911 -111.144 -111.144
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-241.420 264.896
Dönem Karı (Zararı)
-93.911 145.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.768 105.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 21.013 23.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.132 30.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 38.132 30.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -11.377 51.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-195.277 86.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.853 78.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.345 30.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.492 47.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.519 -14.132
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 3.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -201.546 -17.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 19.799 28.849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.799 28.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -105 -4.112
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
211 2.930
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-316 -7.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 -4.599 -2.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.599 -2.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-241.420 336.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -71.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -12.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 0 -12.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.420 252.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.420 252.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.926.772 4.674.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.685.352 4.926.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.685.352 4.926.772
Ticari Alacaklar
121.577 112.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 94.587 79.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 26.990 33.482
Diğer Alacaklar
130 157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 130 157
Peşin Ödenmiş Giderler
5 260.700 61.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389 1.412
Diğer Dönen Varlıklar
1.414 4.362
ARA TOPLAM
5.075.562 5.106.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.075.562 5.106.610
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
51.591 69.592
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 20.697 28.115
Özel Maliyetler
7 30.894 41.477
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.015 6.027
Bilgisayar Yazılımları
8 3.015 6.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 32.637 16.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.243 92.018
TOPLAM VARLIKLAR
5.162.805 5.198.628
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
52.558 32.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 52.558 32.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 90.850 83.711
Diğer Borçlar
7.860 7.965
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 5.326 5.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.534 2.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.738
ARA TOPLAM
151.268 136.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.268 136.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.074 123.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 184.074 123.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.074 123.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
335.342 260.021
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.827.463 4.938.607
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.194 -2.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.194 -2.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -20.194 -2.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.502 25.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 410.066 271.005
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -93.911 145.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.827.463 4.938.607
TOPLAM KAYNAKLAR
5.162.805 5.198.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 2.289.754 2.468.028
Satışların Maliyeti
13 -904.985 -930.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.384.769 1.537.295
BRÜT KAR (ZARAR)
1.384.769 1.537.295
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.362.863 -1.213.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 71.695 78.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -163.177 -166.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.576 235.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
211 278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.365 235.829
Finansman Giderleri
-35.923 -39.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-105.288 196.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.377 -51.207
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -57.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 11.377 6.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.911 145.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.911 145.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-93.911 145.465
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.233 -7.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -22.094 -9.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.861 1.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.861 1.926
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.233 -7.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.144 137.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-111.144 137.762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842005
BIST