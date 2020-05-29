***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler145.465 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.754 34.182 25.428 25.428Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -11.715 25.098 416.470 34.182 4.964.035 4.964.035Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.340 -9.311 -18.651 -18.651Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -29.534 31.502 316.155 -9.311 4.808.812 4.808.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.287 -50.321Dönem Karı (Zararı)-9.311 34.182Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-290 16.278Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 5.260 5.264Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.319 9.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 10.319 9.034Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -15.869 1.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.888 -99.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.754 -8.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -9.035 -11.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -719 3.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -55.810İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 6İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -55.810Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.414 2.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 14.414 2.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.085 -4.681İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 -4.136 -3.359İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.221 -1.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.137 -33.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)63.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-46.260 -33.134Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.287 -48.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.424YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.770Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.770FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.517 -50.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.517 -50.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.685.352 4.926.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.696.869 4.876.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.696.869 4.685.352Ticari Alacaklar131.331 121.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 103.622 94.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 27.709 26.990Diğer Alacaklar124 130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 124 130Peşin Ödenmiş Giderler7 197.300 260.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.389 6.389Diğer Dönen Varlıklar1.417 1.414ARA TOPLAM5.033.430 5.075.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.033.430 5.075.562DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar48.855 51.591Mobilya ve Demirbaşlar8 18.049 20.695Özel Maliyetler8 30.806 30.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.261 3.015Bilgisayar Yazılımları9 2.261 3.015Ertelenmiş Vergi Varlığı50.841 32.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.957 87.243TOPLAM VARLIKLAR5.135.387 5.162.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar66.972 52.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 66.972 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 44.590 90.850Diğer Borçlar8.945 7.860İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 1.190 5.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 7.755 2.534ARA TOPLAM120.507 151.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.507 151.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar206.068 184.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 206.068 184.074TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.068 184.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER326.575 335.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.808.812 4.827.463Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.534 -20.194Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.534 -20.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -29.534 -20.194Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 31.502 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNet Dönem Karı veya Zararı-9.311 -93.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.808.812 4.827.463TOPLAM KAYNAKLAR5.135.387 5.162.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 586.856 591.015Satışların Maliyeti13 -233.150 -217.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)353.706 373.243BRÜT KAR (ZARAR)353.706 373.243Genel Yönetim Giderleri15 -336.136 -333.412Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 11.992 60.710Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -41.388 -63.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.826 36.845Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.826 36.924Finansman Giderleri17 -13.354 -762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.180 36.162Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.869 -1.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 15.869 1.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 -9.311 34.182DÖNEM KARI (ZARARI)-9.311 34.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19 -9.311 34.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.340 -8.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -11.675 -10.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 2.335 2.188Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.340 -8.754TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.651 25.428Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-18.651 25.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847747BIST