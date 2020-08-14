***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler6.404 139.061 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.028 38.259 29.231 29.231Kar Payları-57.363 -57.363 -57.363Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -11.989 31.502 352.703 38.259 4.910.475 4.910.475Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.006 -22.262 -36.268 -36.268Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -34.200 31.502 316.155 -22.262 4.791.195 4.791.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.026 26.004Dönem Karı (Zararı)-22.262 38.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.345 26.297Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 9 10.547 10.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.172 18.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 21.172 18.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -13.374 -2.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler199.943 -92.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.901 -30.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 5 -23.822 -11.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -5.079 -19.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler69 -71.687İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 6 69 -1.323İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -70.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.289 30.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 32.289 30.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-50.764 -17.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.325 -2.802İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 6 -2.306 -1.116İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.631 -1.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler244.925 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)64.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)180.716Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları196.026 -27.945Vergi İadeleri (Ödemeleri)53.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-185.971 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -185.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -57.362Ödenen Temettüler-57.362YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.055 -31.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.055 -31.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.685.352 4.926.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.695.407 4.895.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.695.407 4.685.352Ticari Alacaklar150.478 121.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 118.409 94.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 32.069 26.990Diğer Alacaklar61 130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 61 130Peşin Ödenmiş Giderler7 196.488 260.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.389 6.389Diğer Dönen Varlıklar1.417 1.414ARA TOPLAM5.050.240 5.075.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.050.240 5.075.562DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar44.322 51.591Mobilya ve Demirbaşlar8 16.949 20.695Özel Maliyetler8 27.373 30.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.708 3.015LisanslarBilgisayar Yazılımları9 1.507 3.015Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar184.201Ertelenmiş Vergi Varlığı18 49.513 32.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR279.543 87.243TOPLAM VARLIKLAR5.329.783 5.162.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar84.847 52.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 84.847 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 40.086 90.850Diğer Borçlar10.185 7.860İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 3.020 5.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 7.165 2.534Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.681ARA TOPLAM199.799 151.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.799 151.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar222.754 184.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 222.754 184.074Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler116.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.789 184.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER538.588 335.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.791.195 4.827.463Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-34.200 -20.194Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.200 -20.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -34.200 -20.194Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 31.502 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları316.155 410.066Net Dönem Karı veya Zararı-22.262 -93.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.791.195 4.827.463TOPLAM KAYNAKLAR5.329.783 5.162.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.092.297 1.177.905 505.441 586.890Satışların Maliyeti13 -433.367 -400.820 -200.217 -183.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)658.930 777.085 305.224 403.842BRÜT KAR (ZARAR)658.930 777.085 305.224 403.842Genel Yönetim Giderleri15 -626.108 -699.686 -289.972 -366.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 12.335 70.276 343 9.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -55.432 -100.773 -14.044 -37.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.275 46.902 1.551 10.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler211 132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.275 47.113 1.551 10.189Finansman Giderleri17 -25.361 -11.277 -12.007 -10.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-35.636 35.836 -10.456 -326Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 13.374 2.423 -2.495 4.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.383 12Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.374 5.806 -2.495 4.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.262 38.259 -12.951 4.077DÖNEM KARI (ZARARI)-22.262 38.259 -12.951 4.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-22.262 38.259 -12.951 4.077Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00500000 0,00900000 -0,00300000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.006 -9.028 -4.666 -274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -17.508 -11.575 -5.833 -633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 3.502 2.547 1.167 359Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.006 -9.028 -4.666 -274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.268 29.231 -17.617 3.803Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19 -36.268 29.231 -17.617 3.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869038BIST